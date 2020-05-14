شكرا لقرائتكم رضا عبد العال ينصح كهربا: "ارحل من الأهلي فايلر مش هيلعبك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وجه رضا عبدالعال، نجم الأهلى والزمالك السابق، نصيحة إلى محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجم القلعة الحمراء،وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "أنصح كهربا بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما خرج من حسابات فايلر خاصة عقب مباراة السوبر أمام الزمالك".

وأضاف: "رمضان صبحي كان غائب عن الأهلى فى الفترة الماضية ورغم ذلك فايلر لم يعتمد على كهربا لأنه غير مقتنع بإمكانياته نهائيا".