شكرا لقرائتكم رضا عبد العال ينصح كهربا: "ارحل من الأهلي فايلر مش هيلعبك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وجه رضا عبدالعال، نجم الأهلى والزمالك السابق، نصيحة إلى محمود عبدالمنعم "كهربا"، نجم القلعة الحمراء،وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "أنصح كهربا بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة المقبلة بعدما خرج من حسابات فايلر خاصة عقب مباراة السوبر أمام الزمالك".
وأضاف: "رمضان صبحي كان غائب عن الأهلى فى الفترة الماضية ورغم ذلك فايلر لم يعتمد على كهربا لأنه غير مقتنع بإمكانياته نهائيا".
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