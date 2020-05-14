شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يطالب مرتضي منصور بالتعاقد مع مدرب دجلة السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابق، مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء بضرورة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق. Advertisements وقال عبدالعال فى تصريحات تليفزيونية: "أطالب مرتضي منصور برحيل كارتيرون والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق لأنه يملك رؤية وفلسفة تدريبية عالية". وأضاف: "جونياس يقدم كرة ممتعة ويجب أن يتولي تدريب الزمالك وطالبت من قبل توليه تدريب منتخب مصر ولكن لم يهتم أحد بالأمر".

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