شكرا لقرائتكم رضا عبد العال يفجر مفاجآة مدوية عن حسام حسن.. تعرف عليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبد العال، نجم الأهلى والزمالك السابقن أن حسام حسن كان يفعل أى شيء يريده خلال تواجده بالقلعة الحمراء. Advertisements وقال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن كان لا يهمه أى شخص سواء صالح سليم أو حسن حمدي فكان يفعل ما يريده داخل النادي الأهلى". وأضاف: "حسام حسن كان أقوى من الجميع وقت وجوده بالأهلي٬ وكان الجميع يخشي منه عندما كان فى عز تألقه مع منتخب مصر".

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