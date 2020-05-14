بعد شهر من الآن.. الدوري الإيطالي يعود مجدداً

ذكرت وسائل إعلامية أن أغلبية أندية الدوري الإيطالي اتفقت على استئناف بطولة "الكالتشيو" في الـ 13 من يونيو المقبل.

وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن أغلبية أندية الدوري اتفقت عقب اجتماع طارئ تم عبر تقنية "فيديو كونفيرانس" على استئناف البطولة في 13 يونيو.

وقالت الصحيفة إنه بالنظر إلى أن الانتهاء من الموسم سيكون بحلول الثاني من أغسطس المقبل لإفساح المجال أمام دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، فمن الضروري بدء الموسم المحلي مرة أخرى في 13 يونيو.

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وأشارت إلى أن هذا التاريخ سيسمح بوجود وقت كاف لخوض إياب قبل النهائي ونهائي كأس إيطاليا أيضاً.

وفي وقت سابق، استدعت أندية الدوري الإيطالي لاعبيها الأجانب المقيمين في الخارج لاستئناف التدريبات الفردية مرة أخرى.

ومن المقرر أن تبدأ التدريبات الجماعية اعتباراً من يوم الإثنين المقبل دون اللاعبين الأجانب الذين يخضعون حالياً للحجر الصحي لمدة 14 يوماً بعد عودتهم من الخارج، بحسب إجراءات الحكومة الإيطالية.

يشار إلى أن الدوري الإيطالي يتبقى له 12 جولة على نهاية المسابقة، بالإضافة إلى 4 مباريات مؤجلة هي إنتر ميلان مع سامبدوريا وأتالانتا مع ساسولو وفيرونا مع كالياري وتورينو مع بارما.