الزمالك يعيد فتح ملف نادي القرن في إفريقيا

كشفت وسائل إعلامية عن رغبة نادي الزمالك في فتح ملف نادي القرن العشرين في إفريقيا.

ونقل موقع "صدى البلد" عن مصدر له داخل القلعة البيضاء أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تشكيل لجنة من 4 من أعضائه.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك يطالب بالحصول على لقب نادي القرن الذي حصده الأهلي بوقت سابق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوضح المصدر أن الزمالك يسعى للحصول على لقب نادي القرن في إفريقيا استناداً إلى حصول الفريق الأبيض على أكبر عدد من البطولات الإفريقية في القرن الماضي مقارنة بالأهلي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يعتمد بعض البطولات.

يشار إلى أنه تم إيقاف النشاط الرياضي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.

Advertisements

من جانبه، قال رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، إنه يتم تجهيز ملف شامل من أجل إرساله للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن ملف نادي القرن الأفريقي.

وفي تصريحات لموقع "يلا كورة"، قال منصور إن مجلس الإدارة يجهز ملف شامل لمخاطبة الفيفا بشأن ملف لقب نادي القرن الأفريقي.

وأضاف: "سوف نخاطب الفيفا للمطالبة باللقب المفقود، الزمالك هو نادي القرن الأفريقي".

وتابع منصور: "خلال أيام سيتم إرسال الملف بالكامل للفيفا من أجل فتح القضية من جديد".

جدير بالذكر أن "الكاف" منح الأهلي لقب نادي القرن الأفريقي عام 2001.