شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم .. حازم إمام: عبدالله السعيد مش مهارى وجمال حمزة أحرف لاعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد يوم الاربعاء الموافق 13/ 5/ 2020 العديد من التصريحات الهامة، وجاء أبرزها حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فى تصريحات لبرنامج لعبة و حكاية ويقدمه سيف زاهر ، حيث كشف الثعلب أنه علم بخبر وفاة والده من بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ، مضيفا : كنت فى الجهاز الفني للزمالك وقتها وتلقيت اتصال من والدتى الدكتورة ماجي الحلواني بأن والدى مريض للغاية ، وكنت فى محاضرة فنية مع اللاعبين وبعدها توجهت إلى المنزل ولكن الطريق وقتها كان مزدحم للغاية ، وفوجئت بانتشار خبر وفاة والدي على المواقع الرياضية والسوشيال وفور وصولي للمنزل علمت بالأمر.
تابع حازم إمام : " كنت أرتبط بعلاقة وطيدة مع والدي حماده إمام وكنت أذهب معه دائماً للملاعب وكان يمتلك حب وشعبية جارفة وكان يبادل الجماهير هذه المشاعر ، مؤكداً أن شعبية والده كانت أكبر منه بمراحل.
أضاف عضو الجبلاية السابق ، جمال حمزة " أحرف " من لعبت بجاوره فى الزمالك ، فهو لاعب كبير ومميز ويمتلك مهارة رائعة ، وحزنت كثيرا لرحيله إلى النادى الأهلى وكنت رافض ذلك ، مضيفاً أن هناك أكثر من لاعب مميز فى الكرة المصرية من الناحية المهارية مثل عبد الستار صبري و محمد زيدان.
أكد حازم إمام : " الآن لا يوجد لاعب مهاري مثل السابق والوحيد القريب من ذلك هو عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ولكنه لا يمتلك المهارة " مش حريف " مثل هؤلاء النجوم السابقين.
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