7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الدولى للخماسى الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتى تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا وزير الرياضة: استادات تابعة للدولة.. ونطمئنكم "ملاعب المحافظات متاحة للجميع" Advertisements كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع city club هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعأون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة فى عام ٢٠١٨.

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