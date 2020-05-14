شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يعلن احقيته فى المشاركة إفريقيا حال إلغاء الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عادل المشرف العام لنادى المقاولون العرب ، أنه من حق الفريق المشاركة فى بطولة دورى أبطال افريقيا الموسم المقبل فى حال الغاء بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب تواجده فى المركز الثانى من جدول الترتيب الدورى الممتاز ، الذى تم تعليقه بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد على مستوى العالم و توقف النشاط الرياضى كاملا ويعتبر فريق المقاولون العرب من أعرق و أقدم الاندية المصرية وله تاريخ كبير حيث يحتل المرك الثالث فى عدد البطولات الاندية المحلية .

وأوضح محمد عادل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 مع الاعلامى إبراهيم فايق فى برنامج جمهور الثالثة أنه لا يوجد شخصيات داخل نادى المقاولون العرب ترغب فى دخول انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم القادمة .

وعلق محمد عادل على مفاوضات الاهلى مع طاهر محمد طاهر قائلا " هذا الامر تحدثت فيه كثيرا لا احد يتفاوض بشكل رسمى حتى الأن " .

وقررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تطبيق اقتراح الفيفا بزيادة عدد التغييرات فى المباريات إلى 5 بدلا من 3، فى الدورى المصرى حال عودته مجددا، وينتظر اتحاد الكرة قرار مجلس الوزراء بشأن مصير الدورى قبل اخطار الأندية واتخاذ الاجراءات اللازمة لعودته.

وتلقى اتحاد الكرة خطاباً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بإمكانية تطبيق 5 تغييرات فى المباريات اختياريا خلال بطولة الدورى والكأس، فى حال استئناف المسابقة بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

جاء قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بأحقية الأندية فى إجراء 5 تغييرات تخفيفا على اللاعبين بعد توقف المسابقات، والذى استمر أكثر من شهرين بسبب تفشى فيروس كورونا، وتطبيق هذا التغيير بشكل مؤقت واستثنائى خلال الفترة المقبلة لحين تحسن الأوضاع والقضاء على الفيروس.

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