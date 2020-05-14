اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 13/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء 13/5/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها ، استقرار مجلس إدارة نادي الزمالك علي تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، لإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي في القرن العشرين، ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب، الذي حصده الأهلي في وقت سابق، و يستند مسئولو النادي الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء، ويقوم النادي الأبيض بتجهيز ملف في الفترة الحالية لإرساله للاتحاد الأفريقي بشأن هذا الأمر. الزمالك يستقر علي فتح ملف نادي القرن استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، لإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي في القرن العشرين دخل البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الاماراتي والمغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي ضمن قائمة الأسماء المعروضة علي نادي الزمالك Advertisements تحاول إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الحالية، والجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ترتيب أوراق الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل. استعاد فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، ذكريات الأمجاد مع القلعة البيضاء، قبل توقف النساط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضي. استعاد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، ذكرياته مع أيمن حفنى لاعب القلعة البيضاء السابق والمقاولون العرب الحالى.

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