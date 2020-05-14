عبدالله جمعة لـ" شيكابلا " على انستجرام : لا اهدى واحدة واحدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك على صورة له نشرها قائد الفريق الابيض محمود عبد الرازق " شيكابالا " عبر الاستورى بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام، قائلا " لا أهدى واحدة واحدة " ، وذلك خلال التشجيع مع جمهور الفريق الابيض بأحد المباريات، و يتوقف النشاط الرياضى حاليا بسبب أنتشار فيروس كيورونا المستجد و الاستعداد لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى حيث صعد فريق الزمالك للدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا لملاقة الرجاء المغربى .

ورفضت إدارة الزمالك فكرة الاستغناء عن عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لحاجة الفريق الي جهوده، حيث كشف مصدر داخل الزمالك أن عبد الله جمعة تلقي عدة عروض شفوية للاحتراف في الدوري السعودي وبعض الدوريات الخليجية، إلا ان إدارة الأبيض ترفض تماما فكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود ظهير أيسر مميز في الدوري المصري يمكنه سد العجز في هذا المركز، كما أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك أيضا ليس من ضمن الاختيارات الأولي للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في هذا المركز.

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من جانب اخر أعد طارق يحيي المشرف علي قطاع الناشئين بنادي الزمالك قائمة تضم أكثر من 8 لاعبين مميزين في صفوف القطاع ، يمكن الاستعانة بخدماتهم في الفريق الأول أو إعارتهم لأندية الدوري الموسم المقبل لاكسابهم خبرات اللعب مع الفريق الأول، وهي القائمة التي أنقذت عدد كبير من موهوبين الزمالك من الرحيل المجاني ، حيث تم عمل عقود احتراف لهم مع النادي وسيكون لهم دور كبير في الموسم المقبل مع الزمالك سواء في الفريق الأول أو ضمهم لصفقات تبادلية علي سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية المقبلة.