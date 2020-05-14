اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 13/5/2020، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع city club هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة فى عام ٢٠١٨، وأن شركة "استادات القابضة" هى ممثل لأجهزة الدولة التى تلقى احترام الجميع وبمقدور شركته الاستثمار وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة وإدارتها بمنتهى الكفاءة، مضيفاً أن مشروع city club يهتم بالأقاليم والمحافظات التى يحتاج مواطنوها إلى مستوى أفضل فى أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية العائلية، موضحا أنه يريد طمأنة جميع المحافظات بأن الاستاد الخاص بكل مدينة سيتم تطويره بأحدث النظم فى العالم كناتج لهذا الاستثمار، وسيظل بإمكان أندية المحافظة الاستفادة منه وإقامة كافة الأنشطة عليه دون قيود، وفقا لاستراتيجية الشركة، التى تسعى لاستغلال عوائد مشروع City Club والاستثمار وبيع العضويات، من أجل العمل على تطوير الملاعب وزرعها بنجيلة على أفضل مستوى وتطوير المدرجات وبالتالى يستفيد منها الجميع. كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع city club هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة فى عام ٢٠١٨. أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا سخر صالح جمعة لاعب الأهلى، من المدير الفني للنادى الأهلى رينيه فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان ونشر صالح جمعة صورة كوميكس له مع فايلر ينزله من سيارة القلعة الحمراء Advertisements طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ملف شامل وكامل عن كل لاعب في فريق الكرة ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه علم بخبر وفاة والده من بعض المواقع الإخبارية والسوشيال يتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات ملف الصفقات الجديدة التى يحاول النادي إنهاءها حالياً مُستغلاً فترة تجميد النشاط الرياضي حالياًُ كشف مصدر عن اهتمام مسئولي النادي الأهلي يهتم بالتعاقد مع جوكر بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب. استفسر مسئولو النادى الإسماعيلى من التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، عن حقيقة العرض التونسى الذى تلقاه خلال الفترة الأخيرة. مصدر بالأهلي: اسم سعد سمير مرفوع بالاتفاق مع اللاعب لقيد كهربا منذ يناير كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حقيقة رفع أسم سعد سمير نجم دفاع الفريق من القائمة كما تردد في الساعات الأخيرة، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأي نادي مجاناً .

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