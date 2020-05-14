شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك يدخل اهتمامات سموحة وإنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت بعض الأندية أعينها علي محمد عبد السلام مدافع الزمالك والمنتخب الاوليمبي ضمن اهتماماتها للتعاقد معه في الصيف المقبل، حيث كشف مصدر مقرب من اللاعب عن إهتمام أندية إنبي وسموحة بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفهما خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ولكن ينتظر مسئولى الناديين موقف الزمالك النهائي من اللاعب بالنسبة لبقائه أو رحيله في الموسم المقبل، كما تترقب الأندية موقف إدارة الزمالك من رفضها إعارة لاعبيها والتمسك بالبيع النهائي، وهو ما قد يكون عقبة في طريق تعاقد الأندية مع اللاعب، خاصة ان الزمالك لن يفرط في محمد عبد السلام نهائيا لصغر سنه ومشاركته مع المنتخب الإوليمبي في طوكيو 2021.

من ناحية أخري، دخل البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي والمغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي ضمن قائمة الأسماء المعروضة علي نادي الزمالك للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعيدا عن مصير الموسم الحالي سواء استكماله او الغاءه بعد انتشار فيروس كورونا والذي أدي الي توقف النشاط الرياضي في العالم كله، وتلقي الزمالك عدد من الترشيحات من وكلاء لاعبين ووسطاء بلاعبين مميزين لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وتدرس إدارة الزمالك الترشيحات المعروضة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان البرازيلي كينو تم ترشيحه للانضمام للزمالك خلال الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل أشرف بن شرقي المحتمل للاحتراف الأوروبي في ظل العروض القوية التي تلقاها اللاعب والزمالك خلال الفترة الحالية، بينما تم طرح اسم وليد ازارو ليكون بديلا لمصطفي محمد في حالة رحيله عن الزمالك للاحتراف الأوروبي، وسيكون التعاقد مع ازارو في حالة استغناء الأهلي عنه او الوصول لاتفاق بالسماح للاعب بالرحيل في نهاية الموسم.