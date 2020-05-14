أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 13/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الاهلي اليوم الأربعاء 13/5/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها، يترقب رمضان صبحي تجديد نادي أودينيزي الإيطالي ، مفاوضاتهم لضمه بعد انتهاء فترة إعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي، ومن المقرر أن يعود الدوري الإيطالي يوم 13 يونيو المقبل، وبالتالي ستعود الحياة والعمل الكروي هناك، ويتحفظ رمضان صبحي على الانتقال للخليج أو الدوري التركي بعد تلقيه عرضاً من بيشكتاش، حيث يرغب الجناح الدولي يرغب في اللعب في أحد الدوريات الكبرى أو البقاء في الأهلي رمضان صبحي يترقب عرض أودينيزي بعد عودة الدوري الإيطالي يترقب رمضان صبحي تجديد نادي أودينيزي الإيطالي مفاوضاتهم لضمه بعد انتهاء فترة اعارته للأهلي بنهاية الموسم الجاري وعودته لناديه الأصلي هيدرسيفيلد الأنجليزي نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض أمر عار من الصحة. سخر صالح جمعة لاعب الأهلى، من المدير الفني للنادى الأهلى رينيه فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان ونشر صالح جمعة صورة كوميكس له مع فايلر ينزله من سيارة القلعة الحمراء Advertisements طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ملف شامل وكامل عن كل لاعب في فريق الكرة ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة يتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات ملف الصفقات الجديدة التى يحاول النادي إنهاءها حالياً مُستغلاً فترة تجميد النشاط الرياضي حالياًُ كشف مصدر عن اهتمام مسئولي النادي الأهلي يهتم بالتعاقد مع جوكر بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

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