شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: شخصيتي خارج الملعب مختلفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق أن شخصيته خارج الملعب مختلفة تماماً عن داخل المستطيل الأخضر.

وقال أحمد عيد خلال استضافته ببرنامج "وان تو" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية إنه كان طفل طيب هادئ بعيد عن أي شغب أو مشاكل وأنه بدأ يعرف الشقاوة مع مرحلة الشباب.

وحكي أحمد عيد موقفاً في موسم 2014 عندما كان لاعبا في صفوف الزمالك قائلاً: "كان عندنا تدريب وكنت متعود أنى أرمي صواريخ في التدريب وغرف خلع الملابس لكن في مرة طلع في دماغي أجيب صاروخ (مثلث) صوته أكبر وأشد ويومها رميت الصاروخ تحت صالح موسى زميلي بالفريق وقتها وعندما انفجر قام المدرب البرازيلي فيريرا بالهروب من غرفته خوفاً ن أن تكون قنبلة انفجرت بالنادي".

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وقال أحمد عيد عبد الملك أنه انضم للزمالك في سن 17 عاماً وكان وقتها لا يلعب سوى بمنطقة روض الفرج والدورات الرمضانية وأنه يرى أنه بدأ متأخرا عن باقي اللاعبين.

وتابع أحمد عيد عبد الملك الذي أعلن اعتزاله كرة القدم خلال الموسم الماضي أنه زملكاوي ويعشق الفانلة البيضاء وكشف أنه تلقى نبأ ولادة زوجته في ابنتيه في بطولتين عالم مع المنتخب العسكري الأولي في الهند والثانية في دولة أخرى.

وتحدث اللاعب الدولي الحاصل على بطولتي كأس للأمم الأفريقية مع المعلم حسن شحاتة في الجيل الذهبي للفراعنة أنه ينفعل اعتراضا على القرارات التحكيمية وأن هذا الأمر يخرج بتلقائية دون أن يتملك في غضبه.