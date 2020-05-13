شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك: بنتي تعشق محمود جنش ونفسها تلعب كورة بسببه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عيد عبد الملك نجم نادي الزمالك السابق، إن ابنته الثانية ساندي تعشق حارس الفريق الكروي الأول محمود عبد الرحيم جنش.

وأضاف أحمد عيد خلال استضافته ببرنامج "وان تو" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية أن ابنته ساندي أمنية حياتها تلعب كورة وخاصة في مركز حراسة المرمى لأنها معجبة بشكل كبير بشخصية محمود جنش حارس القلعة البيضاء ومنتخب مصر.

أوضح أحمد عيد عبد الملك أنه لا يتوقع أن يمارس أي من ابنتيه اللعبة في المستقبل خاصة وأن مريم أكبر بناته تلعب جمباز والثانية مازالت صغيرة ولم تحدد بعد اللعبة التي ستخوضها.

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وتابع اللاعب الذي أعلن اعتزاله كرة القدم في الموسم الماضي أنه يعشق أجواء شهر رمضان المبارك وأنه حزين لابتعاده العام الحالي بسبب فيروس كورونا عن أجواء روض الفرج التي عاش فيها من الصغر.

واختتم أحمد عيد الملك أنه يضعف كثيراً أمام الحلويات وخاصة الكنافة بالمانجو التي تعشقها أيضا ابنته الصغيرة ساندي.