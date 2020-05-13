شكرا لقرائتكم "التنس" يحسم الموعد النهائي لعودة النشاط الجمعة المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الاتحاد الدولي للتنس اجتماعاً هاماً ، مع رابطة محترفين التنس ورابطة محترفات التنس ، بعد غد الجمعة، لحسم الموعد النهائي لعودة النشاط الدولي للعبة، بعد اتخاذ موعد مبدئي 13 يوليو المقبل، ولكن يري المسئولون عن اللعبة أن هذا الموعد يجب أن يتغير خاصة أن حركة الطيران بين الدول لن تعود الي طبيعتها في الفترة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، مما يجعل صعوبة كبيرة في انتقال اللاعبين بين الدول لخوض المعسكرات او البطولات الدولية ، لذلك من المتوقع أن يحدد الاتحاد الدولي موعد جديد لاستئناف النشاط الرياضي علي مستوي العالم وهو ما يحسمه اجتماع يوم الجمعة القادم .

ويتوقع مسئولي الاتحاد المصري للتنس ، بأن يعود النشاط الدولي للعبة في شهر سبتمبر المقبل ، حيث يكون ظهر موقف حركة الطيران والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة .

ومن ناحية أخري، عرض اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، خطة إعداد كل من محمد صفوت وميار شريف المتأهلان للأولمبياد ، إلي اللجنة الأولمبية المصرية استعداداً لأولمبياد طوكيو 2021 .

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وجاءت الخطة التي وضعها اتحاد التنس لمحمد صفوت وميار شريف، بإقامة معسكر داخلي لصفوت منذ شهر مارس الماضي في أحد الأندية حتي عودة النشاط الدولي للتنس، فيما تقوم ميار شريف بالاستعداد خلال معسكر في إسبانيا .

ومع عودة النشاط الدولي بناء علي الموعد الذي يحدده الاتحاد الدولي للتنس ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة اللاعبات المحترفات ، سيشارك كل من محمد صفوت وميار شريف في 3 بطولات شهرياً حتي اقامة اولمبياد طوكيو 2021 .

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عاما.