شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي يرحب بانضمام ساني إلى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصف البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اللاعب الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي بـ"اللاعب الذي يجد الحلول" وذلك تعليقاً حول مفاوضات ناديه مع اللاعب الألماني.

وقال ليفاندوفسكي لموقع "سبوكس" الألماني الإلكتروني يوم الأربعاء: هناك الكثير من التكهنات. لا يمكنني إلا أن أقول إنه لاعب عظيم يتمتع بمهارات كبيرة ويمكنه الاندماج بشكل جيد مع زملائه.

وأضاف المهاجم البولندي: ليس فقط في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال ، لقد رأينا بالفعل ما يمكن أن يفعله في شالكه. بإمكانه بالتأكيد مساعدتنا في إيجاد حلول جديدة في مبارياتنا.

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وتم ربط ساني بالرحيل لبايرن في الموسم الماضي، ووضع بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الأخيرة، اللاعب الذي يلعب في مركز الهجوم ضمن أولوياته في الصيف، رغم تعرضه إلى إصابة خطيرة في الركبة مطلع الموسم الحالي.

وتعززت هذه الشائعات مرة أخرى في الأشهر الأخيرة، حيث أشارت التقارير في ألمانيا إلى أنه وافق بالفعل على شروط عقد مدته خمس سنوات.

ولن تسمح إدارة مانشستر سيتي لساني (24 عاماً) بالرحيل بثمن زهيد هذا الصيف، في ظل إصرار النادي الإنجليزي على تلقي مبلغ كبير نظير انتقاله.