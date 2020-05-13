شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر علي فتح ملف نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، لإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي في القرن العشرين، ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب، الذي حصده الأهلي في وقت سابق، و يستند مسئولو النادي الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء، ويقوم النادي الأبيض بتجهيز ملف في الفترة الحالية لإرساله للاتحاد الأفريقي بشأن هذا الأمر.

في سياق مختلف، دخل البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الاماراتي والمغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي ضمن قائمة الأسماء المعروضة علي نادي الزمالك للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعيدا عن مصير الموسم الحالي سواء استكماله او الغاءه بعد انتشار فيروس كورونا والذي أدي الي توقف النشاط الرياضي في العالم كله، وتلقي الزمالك عدد من الترشيحات من وكلاء لاعبين ووسطاء بلاعبين مميزين لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وتدرس إدارة الزمالك الترشيحات المعروضة خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك ان البرازيلي كينو تم ترشيحه للانضمام للزمالك خلال الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل أشرف بن شرقي المحتمل للاحتراف الأوروبي في ظل العروض القوية التي تلقاها اللاعب والزمالك خلال الفترة الحالية، بينما تم طرح اسم وليد ازارو ليكون بديلا لمصطفي محمد في حالة رحيله عن الزمالك للاحتراف الأوروبي، وسيكون التعاقد مع ازارو في حالة استغناء الأهلي عنه او الوصول لاتفاق بالسماح للاعب بالرحيل في نهاية الموسم.