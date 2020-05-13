شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الونش يدعم الجيش المصري بصورة من كأس العالم العسكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، على مؤازرة القوات المسلحة المصرية، بصورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، حيث ظهر الونش مرتدياً الزي الرسمي للجيش المصري ومتلفحاً بعلم مصر، وعلق الونش على الصورة قائلاً"جيش مصر العظيم ..كأس العالم العسكري"، ويحرص الونش على خوض التدريبات المنزلية وفقاً لتعليمات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، للحفاظ على لياقته البدنية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث بات الغموض يسيطر على مصير الموسم الجاري، في الوقت الذي توقفت فيه أكبر الدوريات العالمية بسبب كورونا.

ويعتبر الونش من القوام الأساسي للفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسي كارتيرون، حيث شارك مدافع القلعة البيضاء في 18 مباراة مع الزمالك منذ انطلاق الموسم الجاري.



الونش

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ووضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك سيناريوهات الاستعداد لعودة النشاط مرة اخري عقب فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا والذي ادي لتوقف التدريبات.

واستقر كارتيرون بالتنسيق مع جهازه المعاون علي وضع سيناريوهان، الأول في حالة عودة الدوري الموسم الحالي، فان الجهاز الفني سيتعامل مع مباريات الدوري علي أنها مباريات ودية تعيد تجهيز اللاعبين للمباراتين الأهم أمام الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تعتبر فرص الزمالك في الحصول علي لقب الدوري صعبة في ظل فارق النقاط الكبير بين الأهلي صاحب المركز الأول واقرب منافسيه قبل توقف الدوري.

اما السيناريو الثاني فيتمثل في حالة إلغاء الموسم الحالي، فان فريق الزمالك سيحاول الدخول في معسكر مغلق يتخلله العديد من المباريات القوية امام فرق من الدوري الممتاز وفرق من خارج مصر في حالة توفر ذلك للاستعداد لمباراتي الرجاء التي يعتبرهما الجهاز الفني ومجلس الإدارة هما الأهم في مسيرة الزمالك هذا الموسم.