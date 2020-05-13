شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رياضيين اعترفوا بخطأ الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أكثر من شخصية عن ندمه على الرحيل عن الأهلي خلال الفترة الماضية ما بين مدرب أو لاعب، شعر بالندم على ترك القلعة الحمراء وحلم تحقيق الانجازات مع نادي القرن الإفريقي، خاصة أن غالبيتهم شعروا بالفارق بين ما هو موجود داخله وخارجه، وكانت النتيجة أن مسيرة تحقيق الألقاب والانجازات توقفت بمجرد رحيله عن الأهلي أو أصبح نادرة التحقيق بعيدا عن التواجد رفقة المارد الأحمر.

وهناك أكثر من مدرب ولاعب عضوا أنامل الندم على قرار الرحيل عن الأهلي، لاسيما بعدما وجد صعوبة في تحقيق ما كان بمقدوره أن يحققه داخل الأهلي خلال تواجده خارجه جدرانه، وشعر بأنه أخطأ أو تسرع في الاقدام على تلك الخطوة.

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وكشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني الأسبق للنادى الأهلي ومدرب منتخب فنزويلا الحالي أن سبب رحيله عن القلعة الحمراء لطموحه في تدريب فريق بوروتو لأنه فريق كبير في البرتغال وحقق دوري أبطال أوروبا من قبل

أضاف بيسيرو في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة ون تايم سبورتس 2 أنه كان متحمس لخوض التجربة مع بورتو ليكون بذلك درب أهم 5 فرق في البرتغال، ولكنه حزين للرحيل عن الأهلي في تلك الفترة وكان يتمنى المساهمة في تتويج الأهلي بالبطولات واستعادة البطولة الإفريقية.

وأشار المدير الفني الأسبق للأهلي أنه شعوره بالحزن لعدم الاستمرار بالقلعة الحمراء، وكان يرغب في البقاء والأهلي لا يزال في قلبه لأنه نادي كبير ولديه بطولات كثيرة أكثر من برشلونة الإسباني وقرار الرحيل لأنه كان يتمنى الاستمرار موسمين آخرين في ظل وجوده برفقة لاعبين كبار يحبون طريقته في التدريب وخوض المباريات، وهو ما ظهر على الأداء داخل المستطيل الأخضر بعدما تحسن أداء الفريق، واللعب بطريقة جيدة تحت قيادتى.