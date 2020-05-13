شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو وموليكا وكينو الأبرز.. تراورى ينضم لقائمة الصفقات المستعصية على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم البوركينى ايريك تراورى لقائمة اللاعبين الأجانب الذين تعد صفقاتهم مستعصية فى الأهلى حتى هذه اللحظة، سواء بسبب تمسك أنديتهم بهم أو لارتفاع قيمتهم التسويقية ورواتبهم الشخصية، الأمر الذى يحول دون التعاقد معهم.

وتلقى الأهلى رفضاً على عرضه لضم إيريك تراوري لاعب وسط بيراميدز، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات لضمه بداية من الموسم المقبل، ورفضت إدارة بيراميدز مناقشة فكرة رحيل إيريك تراورى نجم الفريق مؤكدين تمسكهم به ليصبح الناجى الوحيد من مذبحة الأجانب المقرر أن تحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية فى نادى بيراميدز.

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ويعد ايريك واحدا من أهم اللاعبين المطلوبين فى النادى الأهلى حتى من قبل انتقاله لبيراميدز منذ أن كان لاعباً فى مصر المقاصة، إلا أن بيراميدز نجح فى الحصول على خدماته بعد أن فاز بمزاد اللاعب وتكبدت خزينة النادى قرابة الـ40 مليون جنيه لشرائه.

ايريك ليس الأجنبى الوحيد المستعصى على الأهلى ضمه حالياً، ولكن هناك أيضاً الأورجويانى سيرينو مهاجم صن داونز والذى يرفض ناديه التفريط فى خدماته نظراً للحاجة الفنية إليه، كما تلقى الأهلى رفضاً على عرضه لضم جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الكونغولى والذى يرفض ناديه أيضاً التفريط فى خدماته خاصة للأهلى والذى يعد مُنافس قوى لمازيمبى فى البطولات الافريقية، كما اصطدم الأهلى بطلبات بيراميدز الخاصة ببيع كينو من قبل، والتى وصلت لـ8 ملايين دولار هذا بحانب الراتب المرتفع للاعب البرازيلي.

ويجد الأهلى صعوبة فى تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، فى ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذى يحول دون تعاقد الأهلى مع مهاجم أجنبى صريح فى الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.