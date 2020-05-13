حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13/5/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء 13/5/2020، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حقيقة رفع اسم سعد سمير نجم دفاع الفريق من القائمة كما تردد في الساعات الأخيرة، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأي نادي مجاناً ، بداية من الموسم المقبل، وأكد المصدر أن اسم سعد سمير مرفوع بالفعل منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبالتحديد في شهر يناير الماضي وذلك بالاتفاق مع اللاعب، الذي تعرض قبلها لإصابة كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الخلفي وهي الإصابة التي كانت تحتاج لفترة لا تقل عن 6 شهور للتعافي، مضيفاً أن رفع اسم سعد سمير جاء لكي يتثني للنادي قيد محمود عبد الممنعم كهربا نجم هجوم الفريق الذي انتقل للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه البرتغالي خلال الميركاتو الشوتي الماضي، مؤكداً أن إدارة النادي تكن كل الاحترام والتقدير لسعد سمير كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي. مصدر بالأهلي: اسم سعد سمير مرفوع بالاتفاق مع اللاعب لقيد كهربا منذ يناير كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حقيقة رفع أسم سعد سمير نجم دفاع الفريق من القائمة كما تردد في الساعات الأخيرة، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأي نادي مجاناً . أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا سخر صالح جمعة لاعب الأهلى، من المدير الفني للنادى الأهلى رينيه فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان ونشر صالح جمعة صورة كوميكس له مع فايلر ينزله من سيارة القلعة الحمراء Advertisements طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ملف شامل وكامل عن كل لاعب في فريق الكرة ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه علم بخبر وفاة والده من بعض المواقع الإخبارية والسوشيال يتابع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات ملف الصفقات الجديدة التى يحاول النادي إنهاءها حالياً مُستغلاً فترة تجميد النشاط الرياضي حالياًُ كشف مصدر عن اهتمام مسئولي النادي الأهلي يهتم بالتعاقد مع جوكر بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتباره يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب. استفسر مسئولو النادى الإسماعيلى من التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الفريق، عن حقيقة العرض التونسى الذى تلقاه خلال الفترة الأخيرة. كشف الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن مشروع city club هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة فى عام ٢٠١٨.

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