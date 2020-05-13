شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عمرو السولية يسأل الجمهور عن أول لاعب بالأهلى يتوج بهداف الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عمرو السولية لاعب خط الوسط فريق الاهلى فى اليوم الـ 20 من المسابقة الرمضانية التى تنظمها صفحات النادى على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الشهر الكريم و طرح سؤال على الجمهور الاحمر وجاء كالتالى " من هو أول لاعب فى الاهلى يتوج بهداف الدورى ؟ " ، ويعد السولية من أفضل اللاعبين فى الفريق الاحمر و منتخب مصر الفترة الماضية و المساهمة بشكل كبير فى أحراز الاهداف فى مباريات بطولة الدورى المصرى و الصعود الى الدور قبل نهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا لملاقة الوداد المغربى ولكن جميع المسابقات تم تأجيلها لاجل غير مسمى بسبب أنتشار فيروس كيورونا المستجد .

وطلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق ملف شامل وكامل عن كل لاعب في فريق الكرة ويتضمن هذا الملف معلومات دقيقة عن هذا اللاعب منها الإصابات التى تعرض لها وطريقة ومدة وتكاليف العلاج وكذلك العقوبات التى تعرض لها والمكافآت التى حصدها ونسبة مشاركته مع الفريق وخروجه من قائمة الـ18وعدد المرات التى قام بالتجديد للنادي فيها إذا كان متواجد في الأهلي منذ عدة سنوات وقيمة عقده والأقساط التى يحصل عليها وعلاقته بالجهاز الفني وغيرها من التفاصيل والمعلومات الهامة التى ترى لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إنها هامة وسيكون لها دور في تقييم أي لاعب عند التجديد له أو مناقشة أي عروض إحتراف داخلية و خارجية له أو الإستغناء عنه.

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وتقوم لجنة التخطيط للكرة بالاهلي حالياً بدراسة ملف فريق الكرة مُستغلة فترة تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كورونا وترغب اللجنة في دراسة جميع التفاصيل الخاصة بفريق الكرة للحد من الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق في الفترة الأخيرة وترفع اللجنة تقريراً عن نتائج هذه المناقشات لمحمود الخطيب رئيس النادي.

كما تُناقش لجنة التخطيط ملف تطوير قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة، وكذلك الأكاديميات في ظل وجود خطة لتحقيق استفادة أكبر منهما لتدعيم الفريق الأول والتقليل من الصفقات التي يبرمها النادي في كل فترة انتقالات.

وناقشت لجنة التخطيط التقرير المقدم من فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين عن الفترة الماضية سواء علي الصعيد الفني أو الإداري واقتراحاته الخاصة بتطوير منظومة العمل في المرحلة القادمة، كما ناقشت لجنة التخطيط بالأهلي التصور المقدم من مدير عام الاكاديميات بشأن التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد وكذلك الملاحظات المدونة عن الفترة الماضية، وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلي رؤية محمود صالح مدير إدارة اكتشاف المواهب للمرحلة المقبلة وكيفية توسيع قاعدة الكشافين على مستوى الجمهوري