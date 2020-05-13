اللجنة الأولمبية تجتمع بوفد وزارة الرياضة لتسليم تقرير إعداد اللاعبين للأولمبياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت اللجنة الأوليمبية المصرية، تقريرا شاملا عن خطة الاتحادات استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021 بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ، لوفد من وزارة الشباب والرياضة لعرضها علي الوزير أشرف صبحي ، وذلك بعد الجلسات التي عقدتها اللجنة الأولمبية مع الاتحادات الرياضية علي مدار الاسبوعين الماضيين في جلسات مقسمة علي ايام للاطلاع علي خطة كل اتحاد ومتطلباته من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة بخصوص اللاعبين المتأهلين واللاعبين الوارد تأهلم الي الاولمبياد ، لتحديد المقابل المادي المطلوب لصرف الدعم المنتظر من الوزارة للصرف علي الخطة البديلة للاتحادات بعد عودة النشاط الرياضي المحلي والدولي خلال الفترة المقبلة بعد توقفهم لمدة تزيد عن شهرين بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد في مطلع شهر فبراير الماضي . اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة فى التاريخ التى تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التى بدأت منذ أكثر من 100 عاما. وخاطبت اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات من أجل تجهيز برنامج لمدة 12 شهر للفترة القادمة لمواجهة القرارات التي من المتوقع أن تصدر بعد الإنتهاء من فيروس كورونا وبدأت اللجنة الأولمبية في مناقشة الاتحادات في هذه البرامج من خلال جلسات بداية من الخميس الماضي وانتهت أمس الاثنين، بحضور مندوبين من وزارة الشباب والرياضة لتجهيز خطة كاملة للنشاط الرياضي حتى نكون جاهزون لإستئناف النشاط الرياضي في أي وقت من أجل مصلحة جميع اللاعبين وأيضا معرفة احتياجات الاتحادات مبكرا . Advertisements ومن المنتظر، أن يعقد وزير الشباب والرياضة جلسة مع الاتحادات الرياضية خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الإطلاع علي تقرير اللجنة الأولمبية المصرية بخصوص استعداد الاتحادات المتأهلة والمتوقع تأهلها لأولمبياد طوكيو 2021 ، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن خطة الاعداد .

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