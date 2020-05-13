شكرا لقرائتكم خبر عن قضية اليوم.. الأهلى يرفض العودة لقائمة الـ25 لاعبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ظهرت فى الأفق بوادر خلاف جديد بين اتحاد الكرة والنادى الأهلى، بعدما بدأت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، التشاور مع أندية الدوري الممتاز بشأن لائحة القيد في الموسم الجديد ، ومنها عدد اللاعبين في قوائم الأندية واقترحت اللجنة أن يتم قيد 5 لاعبا بجانب 5 لاعبين مواليد 99 في قوائم الموسم الجديد ، إلا أن النادى الاهلى متمثلا فى سيد عبد الحفيظ مديرالكرة رفض الاقتراح وطلب استمرار قائمة الـ30 مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 99 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعباً، كما حدث الموسم الحالى.

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وأجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اتصالات بأعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة من أجل الاستفسار عن تعليمات القيد فى الموسم الجديد، وكذلك مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد، ورد مسئولو اتحاد الكرة على مدير الكرة بالأهلى، بأنهم لم يحسموا هذا الأمر حتى الآن، نظرا لانشغالهم بأزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دورى مواليد 99 حتى الآن.

واستطلع مسئولو الجبلاية رأى عبد الحفيظ فى هذا الملف، وقال مدير الكرة لأعضاء الجبلاية إنه فى حال استكمال الدورى هذا الموسم، وكذلك دوريات الناشئين، فمن الممكن إلغاؤه الموسم المقبل، بينما فى حال الغاء الدورى هذا الموسم وعدم استكماله فهذا يعنى القضاء على جيل 99 لأنهم توقفوا عن اللعب منذ توقف الدورى وبالتالى سيكون تسويقهم أمرا غاية فى الصعوبة.