شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتابع ملف صفقات الأهلي "المحتملة" خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع محمود الخطيب رئيس الأهلي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ملف الصفقات الجديدة التى يحاول النادي إنهاءها حالياً مُستغلاً فترة تجميد النشاط الرياضي حالياًُ في العالم كله جراء "جائحة" كورونا ، ويبحث رئيس الأهلي مع مدير التعاقدات مُستجدات هذا الملف الهام والحيوي في ظل رغبة الأهلي حسم أكثر من صفقة محلية وأجنبية تنفيذاً لرغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني الذى طلب تدعيم عدة مراكز في الفريق على وجه السرعة يأتي في مقدمتها الجناح وصانع اللعب ، وهو ما جعل الخطيب يستفسر مع توفيق عن تطورات المفاوضات مع بعض اللاعبين المُرشحين للإنضمام للثقلعة الحمراء في الموسم المقبل ومنهم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب الذى يلقي إشادة وتأييد من رينيه فايلر بجانب لاعبون أخرون محليون وأجانب مُرشحون للقميص الأحمر في الموسم الجديد.

على صعيد متصل ، استفسر رينيه فايلر عن مصير صفقة "صانع الألعاب" التى طلب إتمامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكنها لم تتم حتى الآن، ولم يصل مسئولو الأهلىلاتفاق نهائى بشأن تدعيم هذا المركز، وشهدت الأيام الماضية اتصالات من جانب المدرب السويسرى وإدارة القلعة الحمراء للاستفسار عن عدة أمور خاصة بالصفقات المطلوب إتماماً فى بعض المراكز وفى مقدمتها مركز رقم 10 ( صانع الألعاب) ويرغب المدير الفنى فى حسن هذه الصفقة على وجه السرعة باعتبار أن تدعيم مركز صانع الألعاب ثم الجناح باعتبار هذين المركزين من أهم المراكز التى تحتاج تدعيما فى الفريق خلال الموسم المقبل.

وتحدث رينيه فايلر مع مسئولى النادى مؤخراً بشأن ضم صانع العاب محلى أو أجنبى صاحب قدرات فنية عالية يُحقق أهدافه مع الفريق.