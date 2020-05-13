شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: اسم سعد سمير مرفوع بالاتفاق مع اللاعب لقيد كهربا منذ يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي حقيقة رفع اسم سعد سمير نجم دفاع الفريق من القائمة كما تردد في الساعات الأخيرة، وبالتالي يحق للمدافع الدولي التوقيع لأي ناد مجاناً بداية من الموسم المقبل، وأكد المصدر أن اسم سعد سمير مرفوع بالفعل منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية وبالتحديد في شهر يناير الماضي وذلك بالاتفاق مع اللاعب، الذي تعرض قبلها لإصابة كانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي الخلفي وهي الإصابة التي كانت تحتاج لفترة لا تقل عن 6 شهور للتعافي، مضيفاً أن رفع اسم سعد سمير جاء لكي يتثني للنادي قيد محمود عبد الممنعم كهربا نجم هجوم الفريق الذي انتقل للقلعة الحمراء في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع ناديه البرتغالي خلال الميركاتو الشوتي الماضي، مؤكداً أن إدارة النادي تكن كل الاحترام والتقدير لسعد سمير كونه أحد أبناء النادي المخلصين، وأحد الركائز الأساسية بالفريق، الذي لم يدخر جهدًا في خدمة الأهلي على مدى مسيرته مع النادي.

وتابع المصدر أن سعد سمير تلقى اتصالاً في وقتها وتم إبلاغه برفع أسمه وهو ما وافق عليه اللاعب، والذي أكد أنه سيبذل قصاري جهده للعودة من جديد وقيده مرة أخرى في قائمة الفريق، كاشفاً أنه لا يشغله الوجود في القائمة بقدر ما يهمه تحقيق كل البطولات، التي يشارك بها الفريق هذا الموسم محليًّا وإفريقيًّا، مشددًا على أن ارتباطه مع النادي ليس بعقود أو بالوجود في القائمة.

ويصبح سعد سمير مدافع النادي الأهلي جاهزاً للمشاركة في تدريبات ناديه أواخر شهر يونيو بعد انتهاء برنامجه العلاجي الذي يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر اكيليس في المانيا، ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.