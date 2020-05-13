شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الجوهري عمره ما كان مدرب دفاعي..وشحاته صدمنى باستبعادى من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام أسطورة نادي الزمالك و منتخب مصر السابق أن الراحل محمود الجوهري مدرب منتخب مصر الأسبق لم يكن مدرب دفاعي كما يتردد ، وأنه تواجد مع الراحل الجوهري فى أكثر من بطولة على رأسها كأس الأمم الأفريقية 1998 ببوركينا فاسو وفاز الفراعنة وقتها بلقب البطولة ، وكان الجوهري وقتها يلعب بـ4 أو 5 لاعبين مهاجمين ونفس الأمر فى أكثر من مباراة بعد ذلك فى بطولات مختلفة.

تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت لبرنامج لعبة و حكاية و يقدمه سيف زاهر : " الجوهري مدرب دفاعي أمر خطأ ، كان مدرب متوازن ويحب الكرة الهجومية ، والدليل وجود أكثر من صانع لعب خلف المهاجمين فى المباريات التى كان يقودها محمود الجوهري.

تطرق عضو اتحاد الكرة السابق إلى أن استبعاده من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 أكثر شئ أحزنه لأنه لعب ببطولات 98 و 2000 و 2002 و 2004 ، و بطولة 2006 كانت بمصر وكان يتمني المشاركة خاصة أنه كان فى سن الـ31 عاما وقتها وكان يسير بمستوى جيد مع الزمالك ولكنه استبعد من قائمة المنتخب وحسابات حسن شحاته المدير الفني وقتها .

أضاف حازم إمام أنه تم اختياره لأكثر من إعلان وقتها بحكم أنه سأكون فى قائمة منتتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 ، وكان هناك إعلان أشارك فيه برفقة حسن شحاته المدير الفني وقتها ، ويومها كان سيتم الإعلان عن القائمة المشاركة فى البطولة وصدمت من الاستبعاد وحزنت وكنت أتمني التواجد ولكن هذه طبيعة كرة القدم.