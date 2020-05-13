شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. هوكى الجليد رياضة بدأت فى كندا وغزت العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رياضة هوكى الجليد عبارة عن منافسة فريقين على مساحة محددة من الجليد، بواسطة ارتداء اللاعبين زلاجات على أقدامهم لتمكنهم من الحركة بسرعة، وبالرغم أنه من الألعاب الشهيدة إلا أن هوكى الجليد يعتبر رياضة شعبية منتشرة فى عدة دول أوروبية، وأبرزها كندا، روسيا، السويد، فنلندا، جمهورية التشيك، الولايات المتحدة، وسلوفاكيا، وبدأت ممارسة هوكى الجليد فى القرن التاسع عشر فى كندا، ودورى الهوكى الوطنى (NHL) الأمريكى بدأ فى 1917.

يُمارس هوكى الجليد بصورة محدودة فى بعض الدول الأفريقية، کالجزائر، ومصر وكينيا كنيا والمغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا وتونس وأوغندا. فيما يعد دورى الهوكى الوطنى (NHL) المقام فى أمريكا هو أقوى الدوريات الحالية، حيث يشارك فيه أشهر لاعبين هذه الرياضة، لكى يربحون كأس ستانلى فى نهاية الموسم.تمارس رياضة الهوكى من جانب الرجال والنساء فى الألعاب الأولمبية وفى بطولة العالم التى تقام كل عام.

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تمارس هذه اللعبة بشكل محدود فى بعض الدول إسلامية مثل سلطنة عمان و الإمارات و إيران والكويت .يحمل اللاعبون عصى الهوكى لدفع أو تمرير القرص على الجليد. يحرز الفريق نقطة عندما يدخل القرص فى المرمى، فى محاولة من حارس الفريق لصد القرص .

تشهد قواعد لعبة هوكى الجليد إيقاف اللاعب لمدة دقيقتين مثل كرة اليد و تصل إلى 5 دقائق ليخرج اللاعب المعاقب من الملعب ويجلس فى مكان مخصص للعقوبات بينما يواصل فريقه اللعب ناقصا لاعبا.

وفى حال ارتكاب لاعبى الفريق المعاقب أخطاء مخالفة أخرى ضمن فترة العقوبة الأولى يتم إيقافهم مع مراعاة إبقاء 3 لاعبين وحارس من الفريق المعاقب كحد أدنى .