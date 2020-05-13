شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. أحمد جعفر: "حمام وملوخية وبطاطس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يركز على المشروبات الخفيفة، مثل العصائر والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب وأرز. الخليج 365 يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا يعرفنا بوجبته واليوم سيكون اللقاء مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق والترسانة الحالى الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى اليوم العشرون من شهر رمضان، مشيراً إلى أنه سيتناول اليوم "حمام وملوخية وبطاطس وفراخ"، مؤكدا وجود عزومة فى منزله اليوم .

ويحرص أحمد جعفر فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه الزملكاوية، حيث تواجد فى أمسية رمضانية منذ يومين مع شيكابالا وأحمد الأحمر لاعب اليد.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية فى ظل تعليق النشاط بسبب فيروس كورونا .

وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية.

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وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات

و نجحت لجنة التعاقدات بنادى الترسانة فى التعاقد مع أحمد جعفر مهاجم الزمالك الأسبق لمدة موسم فى صفقة انتقال حر لتدعيم هجوم الشواكيش بدورى القسم الثانى فى شهر سبتمبر الماضى