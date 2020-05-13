الامارات | بالفيديو.. ضيف "رامز مجنون رسمي" يدفع ثمن عداوته لمرتضى منصور وحسن حمدي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. ضيف "رامز مجنون رسمي" يدفع ثمن عداوته لمرتضى منصور وحسن حمدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دفع الإعلامي المصري أبو المعاطي ذكي، ضيف الفنان رامز جلال، في برنامج “رامز مجنون رسمي” ثمن عداوته لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ومشاكله السابقة مع نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد شوبير ورئيس النادي الأهلي حسن حمدي، وذلك عندما حل ضيفاً على البرنامج وتعرض للعديد من الأزمات التي صادفته.

وخلال الحلقة ظهر ضيف البرنامج بشكل متوازن حتى فقرة “الكابوريا” والثعبان حيث ظل يصرخ بشكل هيستيري، حتى أسرع رامز من نهاية المقلب ثم نزل من على الكرسي وخلال وقوعه في بركة المياه كان يحمل جواز سفره، وهو ما تسبب في أزمة وطلب مقدم البرنامج سرعة معالجة الموقف.

كما ذكرت إحدى الصحف المصرية عن مصدر مقرب من أبوالمعاطي ذكي، إنه لم يتابع الحلقة التي أذيعت اليوم حيث أنه كان يخضع للتحقيقات في عدة بلاغات قدمها ضدها رئيس الزمالك.

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ولكن من هو أبو المعاطي ذكي ضيف رامز مجنون رسمي، هو صحافي وناقد رياضي، ترأس تحرير عدد من المجلات الرياضية، وأشرف على العديد من البرامج الرياضية بقناة مودرن سبورت، وتولى تحرير عدد من البرامج للإعلامي مدحت شلبي أبرزها "مساء الأنوار”، وحصل على حكم بالبراءة من تهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي الأسبق حسن حمدي، كم وقعت مشادة من قبل بينه وبينه المستشار مرتضى منصور على الهواء، بسبب أزمة الجمعية العمومية والانسحاب من الدوري العام وتبادلا السباب، كما وقعت أيضًا مشادة بينه وبين الإعلامي أحمد شوبير على خلفية إعلان رأفت عبد العظيم رئيس الإسماعيلي السابق استقالته على الهواء من خلال برنامج "مساء الأنوار"، ثم اتهم بعدها مسؤولي البرنامج بوقوعه في فخ.



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