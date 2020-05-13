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وزير الرياضة يكشف عن دور مشروع «city club» في تطوير الاستادات

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن دور مشروع «city club» في تطوير استادات المحافظات، وهو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة في عام 2018.

وقال أشرف صحبي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، إن مشروع «city club» هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة في عام ٢٠١٨، وأن شركة «استادات القابضة» هي ممثل لأجهزة الدولة التي تلقى احترام الجميع وبمقدور شركته الاستثمار وتطوير المنشآت التابعة للوزارة وإدارتها بمنتهى الكفاءة.

وأضاف الوزير، أن مشروع city club يهتم بالأقاليم والمحافظات التي يحتاج مواطنوها إلى مستوى أفضل في أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية العائلية، موضحا أنه يريد طمأنة جميع المحافظات بأن الاستاد الخاص بكل مدينة سيتم تطويره بأحدث النظم في العالم كناتج لهذا الاستثمار، وسيظل بإمكان أندية المحافظة الاستفادة منه وإقامة كافة الأنشطة عليه دون قيود، وفقا لاستراتيجية الشركة، التي تسعى لاستغلال عوائد مشروع City Club والاستثمار وبيع العضويات، من أجل العمل على تطوير الملاعب وزرعها بنجيلة على أفضل مستوى وتطوير المدرجات وبالتالى يستفيد منها الجميع.

وشدد الوزير على أن الأندية تظل ملكيتها للوزارة والاتفاق مع استادات القابضة هي الدخول في شراكة للإدارة بشكل استثمارى بهدف تطوير منشآت جميع المحافظات والحصول على عائد مادى يتم استثماره في تطوير جميع المنشآت وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة في أماكن آدمية تليق بهم لاكتشاف أفضل المواهب وثقلها.

وأضاف أشرف صبحى أن قيمة الاشتراك في عضوية city club في مختلف المحافظات في متناول الناس وليست بقيم مالية مبالغ فيها لتكون متاحة للجميع، وأنه بالفعل تم حجز عدد كبير جدا من العضويات مع فتح باب الحجز في جميع المحافظات.

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