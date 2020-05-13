شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف عن دور مشروع «city club» في تطوير الاستادات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن دور مشروع «city club» في تطوير استادات المحافظات، وهو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة في عام 2018.
وقال أشرف صحبي في تصريحات إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير، إن مشروع «city club» هو نتاج اتفاق وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وأجهزة الدولة في عام ٢٠١٨، وأن شركة «استادات القابضة» هي ممثل لأجهزة الدولة التي تلقى احترام الجميع وبمقدور شركته الاستثمار وتطوير المنشآت الرياضية التابعة للوزارة وإدارتها بمنتهى الكفاءة.
وأضاف الوزير، أن مشروع city club يهتم بالأقاليم والمحافظات التي يحتاج مواطنوها إلى مستوى أفضل في أماكن ممارسة الرياضة والأنشطة الاجتماعية والترفيهية العائلية، موضحا أنه يريد طمأنة جميع المحافظات بأن الاستاد الخاص بكل مدينة سيتم تطويره بأحدث النظم في العالم كناتج لهذا الاستثمار، وسيظل بإمكان أندية المحافظة الاستفادة منه وإقامة كافة الأنشطة عليه دون قيود، وفقا لاستراتيجية الشركة، التي تسعى لاستغلال عوائد مشروع City Club والاستثمار وبيع العضويات، من أجل العمل على تطوير الملاعب وزرعها بنجيلة على أفضل مستوى وتطوير المدرجات وبالتالى يستفيد منها الجميع.
وشدد الوزير على أن الأندية تظل ملكيتها للوزارة والاتفاق مع استادات القابضة هي الدخول في شراكة للإدارة بشكل استثمارى بهدف تطوير منشآت جميع المحافظات والحصول على عائد مادى يتم استثماره في تطوير جميع المنشآت وإتاحة الفرصة للشباب لممارسة الرياضة في أماكن آدمية تليق بهم لاكتشاف أفضل المواهب وثقلها.
وأضاف أشرف صبحى أن قيمة الاشتراك في عضوية city club في مختلف المحافظات في متناول الناس وليست بقيم مالية مبالغ فيها لتكون متاحة للجميع، وأنه بالفعل تم حجز عدد كبير جدا من العضويات مع فتح باب الحجز في جميع المحافظات.
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