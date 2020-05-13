شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدوري الإيطالي تريد اللعب يوم 13 يونيو اذا وافقت الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صوتت أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لصالح استئناف الموسم يوم 13 يونيو خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء إذا سمحت الحكومة بذلك.

وتوقف دوري الأضواء في إيطاليا منذ التاسع من مارس الماضي بسبب وباء كوفيد 19 ورغم أن الحكومة سمحت بإقامة حصص تدريب جماعية بدءا من يوم الاثنين لم تحدد إن كانت المسابقة ستعود.

وقالت رابطة الدوري في بيان: «في ظل الاهتمام بعودة النشاط الرياضي تم تحديد موعد 13 يونيو لاستئناف البطولة وفقا للقواعد الطبية لحماية اللاعبين وكل المنتمين للعبة».

كما طالبت الرابطة ملاك حقوق البث التلفزيوني باحترام المواعيد المحددة للدفع كما تنص العقود للحفاظ على علاقة بناءة معهم.

وتتبقى 12 جولة في الدوري بجانب العديد من المباريات المؤجلة من جولات سابقة. ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو بينما تقبع فرق ليتشي وسبال وبريشيا في مراكز الهبوط.

وتبقى النقطة العالقة هي كيفية التعامل مع أي حالة إيجابية.وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إن عزل اللاعب المصاب يكفي اذا كانت بقية عينات التشكيلة سلبية.

Advertisements