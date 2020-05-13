شكرا لقرائتكم خبر عن كونتى يكشف كواليس تتويج تشيلسى بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد أنطونيو كونتى، المدير الفنى الحالى لإنتر ميلان، ذكريات فترته مع تشيلسى، وتتويجه بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز فى موسم (2016ـ 2017).

وقال كونتى، فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»: «أنا أحب عملى بشكل كبير، أحيانًا أُظهر شغفى وأريد مشاركة فرحتى مع الجماهير».

وأضاف: «كانت لدىّ تجربة رائعة مع مشجعى تشيلسى، مباراتنا مع مانشستر يونايتد مهمة بالنسبة لنا، لأنه عندما تفوز 4-0 على فريق كبير فهذا يمنحك دفعة قوية، لقد فهمنا بوضوح بعد هذه المواجهة أنه يمكننا القتال من أجل تحقيق اللقب».

واختتم: «لقد منحتنا هذه المباراة ثقة واحترام الذات، ومن هنا كانت نقطة تحول وأنشأنا علاقة رائعة مع جماهيرنا».

كان تشيلسى قد حقق انتصارا كبيرا على اليونايتد بنتيجة (4-0)، فى الجولة التاسعة من موسم (2016ـ 2017)، بعدما سجل الرباعى بيدرو، كاهيل، هازارد، وكانتى أهداف البلوز، فى أكتوبر 2016.

Advertisements