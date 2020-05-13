شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن رفع اسم سعد سمير من قائمة الأهلي: عار من الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي الأهلي عن اللاعب أمر عار تمامًا من الصحة، معلقاً :" سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي، وكل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك"

وأشار إلى أن سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادي إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي، موضحاً أن الأهلي ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي.

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وأتم عبدالحفيظ حديثه، أن الأهلي يقدر جيدًا أبناءه ولا يتخلى عنهم، مؤكدًا قوة العلاقة التي تربط النادي بأبنائه اللاعبين.

ويصبح سعد سمير مدافع النادي الأهلي جاهزاً للمشاركة في تدريبات ناديه أواخر شهر يونيو بعد انتهاء برنامجه العلاجي الذي يؤديه بعد إجرائه جراحة على مستوى وتر اكيليس في المانيا.

ويحرص سعد سمير على أداء بعض التدريبات القوية للحفاظ على لياقته البدنية خلال فترة توقف الدورى بسبب وباء كورونا، ويرسل رباعى الأهلى المصاب "سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد محمود وحمدى فتحى" فيديوهات يومية خاصة تتعلق بالبرنامج العلاجى الذى يؤديه كل لاعب للخبراء الألمان الذين أجروا جراحات مُختلفة للاعبين المُصابين فى القلعة الحمراء الفترة الماضية.