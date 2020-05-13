شكرا لقرائتكم CITY CLUB تعلن اكتمال حجز المرحلة الأولى فى شبين الكوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكيدا للتفاعل الكبير من جانب الجماهير والإقبال الضخم على عضويات CITY CLUB ، أعلنت شركة ستادات القابضة إكتمال حجز عضويات المرحلة الأولى فى شبين الكوم، كما وجهت الشكر إلى 800 أسرة وثقت بها وبادرت بالحجز فى الأسبوع الأول من فتح باب حجز العضويات، كما وعدت CITY CLUB بفتح باب الحجز للمرحلة الثانية فى أقرب وقت، تلبية لمئات الطلبات التى وصلتها مؤخرا للحصول على عضويات بأندية CITY CLUB التى نجحت فى وقت قياسى فى كسب ثقة الجماهير.

وتسعى شركة ستادات القابضة لتحقيق كل ما يتمناه أعضاء أندية CITY CLUB بعد الإقبال الكبير على عضويات المرحلة الأولى، لذا طرحت شركة استادات خدمة جديدة ولأول مرة، وهى خدمة "ترقية العضوية"، بمعنى أن تصبح العضوية شاملة كل أندية المدينة.

ويستطيع أعضاء أندية CITY CLUB الاشتراك فى فرع آخر بجانب الفرع الأساسى، بعد سداد 15% من إجمالى الاشتراك للفرع الآخر، بشرط أن يكون عنوان العضو المسجل فى البطاقة الشخصية فى نفس عنوان الفرع الأساسى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بتجربة شركة "استادات القابضة" بإنشاء سلسلة أندية City Club فى 15 مدينة بمختلف محافظات مصر، قائلا، إن وزارة الرياضة تسعى لتطبيق خطة استثمارية شاملة لتصبح الرياضة إحدى دعائم الدولة الاقتصادية.

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وأكد الدكتور أشرف صبحى أن فكرة إنشاء سلسلة الأندية الجديدة هدفها خدمة الأقاليم وعشرات الملايين من المصريين الذين يحتاجون الأندية كمتنفس لهم ولأسرهم، ويأتى ذلك ضمن توجه الدولة المصرية بقياة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير الرياضة وتحسين الحياة المعيشية فى مختلف المحافظات وتشجيع الاستثمار فى مجال الرياضة الذى يخدم الأسر المصرية.

وأوضح صبحى أن وزارة الرياضة سعت خلال المرحلة الماضية لتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضة، وتنمية الموارد الذاتية من خلال الطرح الاستثمارى فى مراكز الشباب، وتطبيق خطة استثمارية شاملة أصبح لها عظيم الأثر فى إنشاء سلسلة من الأندية الرياضية الاجتماعية مثل" the club، وتطوير عدد كبير من الاستادات الرياضية وتحويلها الى احد الروافد الاستثمارية الرياضية الكبرى مثل city club “

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى أن الرياضة الآن باتت واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزما من المشروعات الجديدة تشمل عددا من القطاعات الهامة بوزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تولى كل اهتماماتها بالاستثمارات فى جميع القطاعات، وتدعم المشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الوزارة ذللت كل العقبات أمام فكرة سلسلة أندية سيتى كلوب خاصة أنها ستكون بمثابة أكبر فرصة لأفراد الأسر المصرية فى محافظات الأقاليم التى تحتاج لتلك الأندية بشدة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحى أن جهود وزارة الشباب والرياضة لا تتوقف فى دعم وتطوير تلك المدن ومساندة الشباب وتوسيع قاعدة ممارسى الرياضة، تماشيا مع رؤية الدولة المصرية الجديدة بتحسين حياة مواطنيها على كل شبر من أرض الوطن.