شكرا لقرائتكم كينو وأزارو مرشحان للانضمام لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الإماراتي والمغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي المعار إلي الاتفاق السعودي ضمن قائمة الأسماء المعروضة علي نادي الزمالك للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعيدا عن مصير الموسم الحالي سواء استكماله أو الغاءه بعد انتشار فيروس كورونا والذي أدي الي توقف النشاط الرياضي في العالم كله، وتلقي الزمالك عدد من الترشيحات من وكلاء لاعبين ووسطاء بلاعبين مميزين لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وتدرس إدارة الزمالك الترشيحات المعروضة خلال الفترة الحالية.

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وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن البرازيلي كينو تم ترشيحه للانضمام للزمالك خلال الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل أشرف بن شرقي المحتمل للاحتراف الأوروبي في ظل العروض القوية التي تلقاها اللاعب والزمالك خلال الفترة الحالية، بينما تم طرح اسم وليد ازارو ليكون بديلا لمصطفي محمد في حالة رحيله عن الزمالك للاحتراف الأوروبي، وسيكون التعاقد مع ازارو في حالة استغناء الأهلي عنه او الوصول لاتفاق بالسماح للاعب بالرحيل في نهاية الموسم.

من ناحية اخري رفضت إدارة الزمالك فكرة الاستغناء عن عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لحاجة الفريق الي جهوده، حيث كشف مصدر داخل الزمالك أن عبد الله جمعة تلقي عدة عروض شفوية للاحتراف في الدوري السعودي وبعض الدوريات الخليجية، إلا ان إدارة الأبيض ترفض تماما فكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود ظهير أيسر مميز في الدوري المصري يمكنه سد العجز في هذا المركز، كما أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك أيضا ليس من ضمن الاختيارات الأولي للفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق في هذا المركز.