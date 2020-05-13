شكرا لقرائتكم تعرف على المواعيد الجديدة لبطولات الخماسي الحديث المؤهلة للأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن المواعيد الجديدة للبطولات المتبقية للتأهل لأولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها بعد الإعلان عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو إلى صيف 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا ، حيث ستقام بطولة العالم للخماسي الحديث ولليزر رن في الفترة من 7 إلى 13 يونيو 2021 في منسيك ببلغاريا، وتعد هذه البطولة هي أخر فرص التأهل لأولمبياد طوكيو، وستعلن قائمة التصنيف الدولي المؤهل للأولمبياد في اليوم التالي للبطولة، وبعد إلغاء باقي سلسلة بطولات كأس العالم موسم 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إقامة البطولة الأولى التي استضافتها مصر، فقد تم الاتفاق على استكمال باقي سلسلة البطولات في نفس الدول المستضيفة وفي نفس المواعيد عام 2021.

وسيقام كأس العالم بودابست في الفترة من 24 إلى 28 مارس، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 7 إلى 11 أبريل، ثم كأس العالم صوفيا في الفترة من 15 إلى 18 إبريل، ويقام نهائي كأس العالم في الفترة من 13 إلى 16 مايو في سول .

وكان الاتحاد المصري للخماسي الحديث قام بإطلاق مبادرة لدعم الأسر المحتاجة من موظفين وعمال الاتحاد و عمال باليومية لتوفير أهم احتياجاتهم في الظروف التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

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وتهدف الحملة لتوفير الوسائل الاحترازية و المنظفات و البضائع و الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية للأسر الغير قادرة حيث شارك في الحملة، لاعبي المنتخب القومى الخماسي الحديث وقاموا بمناشدة جميع الاتحادات الرياضية والمدربين وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بالمجال الرياضى بالمشاركة فى المبادرة.

وتأتي مبادرة "حماية عشان أهالينا" تحت رعاية مجلس الوزراء، ويعد اتحاد الخماسي الحديث هو أول اتحاد للعبة فردية يشارك في هذه المبادرة.