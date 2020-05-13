شكرا لقرائتكم تأهل النصر والشباب لربع نهائي الدوري لإلكتروني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهلت أندية العدالة والتعاون والهلال والرائد والنصر والشباب والحزم والفتح لدور الثمانية من منافسات دوري محمد بن سلمان الإلكتروني ضمن بطولة "لاعبون بلا حدود".

واختتم دور المجموعات بنهاية مواجهات المجموعة الرابعة إذ انتزع الحزم صدارة المجموعة بعد أن حقق لاعبوه عبدالعزيز مجرشي و فيصل الحارثي ثلاثة انتصارات وتعادل في مواجهتين وخسارة واحدة.

ورافق الحزم لدور الثمانية فريق الشباب، الذي مثله عبدالإله الشمري و محمد العرفج، إذ شهدت مباريات المجموعة الرابعة تنافسا كبيرا بمشاركة السوري عمر السومة و إبراهيم الفرحان من الأهلي، في حين مثّل محمد الصيعري وعبدالله الجودي فريق الفيصلي، حيث خرج الأهلي و الفيصلي من المنافسات وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني "الشباب".

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وكان النصر، الذي مثله فراس البريكان وراكان المطيري، تصدر المجموعة الثالثة بخمسة انتصارت وخسارة واحدة، فيما حل الفتح ثانيا بمشاركة محمد أبو عايد و عبدالعزيز الشهري، وودع كل من أبها و الوحدة المنافسات بعد حلولهما في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وتنطلق منافسات دور الثمانية من البطولة، حيث سيواجه فريق العدالة نظيرة التعاون، فيما يواجه الهلال فريق الرائد ثاني المجموعة الأولى, أما النصر فسيقابل الشباب ويلتقي الحزم مع الفتح تختتم منافسات ربع النهائي بلقاء الحزم أمام الفتح.

الجدير بالذكر أن نظام دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي يخضع لنظام الفائز بمباراتين من أصل ثلاثة كما كان في دور المجموعات.