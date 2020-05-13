«لأسباب تأديبية خطيرة».. القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة.. لاريسا اليوناني يستغني عن خدمات اللاعب والأخير يرد: «لدي عرض من أولمبياكوس».. ووكيله يكذبه

أعلن نادي لاريسا اليوناني، في بيان له اليوم الأربعاء، استغناؤه رسمياً عن خدمات اللاعب المصري عمرو وردة المعار من نادي باوك.

وكانت وسائل إعلامية قد ذكرت أن نادي لاريسا اليوناني قرر فسخ عقده مع عمرو وردة "لأسباب تأديبية خطيرة".

وقال ألكسيس كوجياس، رئيس نادي لاريسا اليوناني: "أريد أن أوضح لماذا قررت رحيل وردة من الفريق.. لقد اتخذت هذا القرار ضده بسبب عدم التزامه بحضور التدريبات، حيث تواجد فى حصتين تدريبيتين فقط من أصل 9 حصص خاضها زملاؤه الفترة الماضية بعد استئناف النشاط الكروى".

وأشار رئيس النادى إلى أن غياب اللاعب المصرى عن التدريبات فى الفترة الأخيرة جاء دون إذن من المدير الفنى أو مدير الفريق.

وأوضح كوجاياس: "لذا فقرار رحيل عمرو ورد عن لاريسا يرجع لهذا السبب فقط، وعلى الجميع أن يعرف مدى حبنا لهذا اللاعب وهذا ما جعلنا نساعده من أجل التغلب على مشاكله الشخصية السابقة".

واعتاد عمرو وردة افتعال الأزمات، خلال مشواره الكروي، وأخرها قصته مع المنتخب الوطني بعد اتهامه بالتحرش اللفظي بعارضة أزياء، مما أدى لاستبعاده من المنتخب.

وردة يرد على بيان لاريسا: كذب

كشف عمرو وردة لاعب لاريسا عن سبب رحيله عن ناديه وقطع إعارته ليعود إلى فريقه الأصلي باوك.

وقال وردة، في تصريحات لموقع "في الجول": "كل ذلك كذب سبب رحيلي هو خلاف شخصي بين رئيس النادي ورئيس نادي باوك ما ذنبي أنا؟".

وأضاف وردة: "جياناس ماسوراس معار إلى لاريسا كذلك من أوليمبياكوس ولا أعلم سبب قطع إعارته هو الأخر".

Advertisements

وتابع: "يوم الثلاثاء اجتمع رئيس الاتحاد اليوناني برؤساء كل الأندية وحدثت مشاكل وبعد ذلك أصدر نادي لاريسا القرار بقطع إعارتي أنا وماسوراس".

وردة: أملك عرضاً من أولمبياكوس

وفي تصريحات لصحيفة "دوكيومنت نيوز" اليونانية، قال عمرو وردة إنه يملك عرضاً من نادي أولمبياكوس للعب في صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد وردة أنه يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة بعيداً عن اليونان، مشدداً على أن العودة للعب لأى نادٍ في مصر حالياً غير ممكنة على الإطلاق.

وأضاف اللاعب، البالغ من العمر 26 عاماً، أنه يرغب في مغادرة اليونان بعد 5 سنوات "يعتبرها كافية"، موضحاً أنه يسعى للاستمتاع بكرة القدم في بلد آخر ولديه حلم في أوروبا يسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وكيل اللاعب يكذب وردة

من جانبه، نفى وكيل عمرو وردة، كريستوس جاتسيس، وجود مفاوضات بين اللاعب وأولمبياكوس اليوناني.

وقال جاتسيس، في تصريحات لموقع "سفينا" اليوناني، إنه لا يعلم شيئاً عن عرض أولمبياكوس.

وأضاف وكيل اللاعب أن عقد وردة مع فريقه باوك يمتد حتى ديسمبر المقبل، مضيفاً: "انتهى تعاقد وردة مع لاريسا، ولا يوجد شيء آخر للتحدث عنه".

يشار إلى أن وردة خاض 23 مباراة الموسم الجاري محلياً، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 آخرين.