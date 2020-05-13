شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دفاع الزمالك “ممنوع الاقتراب أو التصوير“ فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحاول إدارة نادى الزمالك، خلال الفترة الحالية، والجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ترتيب أوراق الفريق فى الميركاتو الصيفى المقبل من صفقات جديدة أو رحيل نجوم أو الإبقاء على الأساسيين، استغلالا لفترة توقف النشاط الحالى بسبب فيروس كورونا المستجد، واستقرت الإدارة البيضاء على عدم المساس بنجوم خط الدفاع فى الميركاتو الصيفى، فى ظل رغبة الجهاز الفنى والإدارة فى الإبقاء عليهم لحاجة الفريق لجهودهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن خط الدفاع فى الزمالك يعد من أقوى خطوط الفريق لما يمتلكه من عناصر قوية لا غنى عنها لما يمتلكون من مهارة وخبرات وفنيات .

عبد الله جمعة

رفضت إدارة الزمالك فكرة الاستغناء عن عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفريق، للاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجة الفريق إلى جهوده، وكشف مصدر داخل الزمالك بأن عبد الله جمعة تلقى عدة عروض شفهية للاحتراف فى الدورى السعودى وبعض الدوريات الخليجية، إلا أن إدارة الأبيض ترفض تماما فكرة رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الفترة المقبلة، فى ظل عدم وجود ظهير أيسر مميز فى الدورى المصرى يمكنه سد العجز فى هذا المركز، كما أن محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك أيضا ليس من ضمن الاختيارات الأولى للفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق فى هذا المركز.

محمد عبد الغنى

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رفض مسؤولو الزمالك رحيل محمد عبد الغنى، مدافع الفريق، إلى بيراميدز مقابل الحصول على خدمات عبد الله بكرى مدافع الفريق، وذلك بعد عرض تلك المسألة من قبل وسطاء.

ويبحث مسؤولو الزمالك وبيراميدز إبرام صفقة تبادلية بين الناديين خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم التفاوض بصورة مكثفة خلال الفترة المقبلة بعد المفاوضات التى دارت فى الفترة الماضية.

محمود علاء

محمود علاء يعد أبرز نجوم شباك خط الدفاع فى الزمالك لما يمتلكه من مقومات تهديفية، لذا ترفض إدارة الزمالك بيعه وتأمينه للاحتياج إليه فى المرحلة المقبلة، ويعتبر محمود علاء من المدافعين القلائل الذين يتمتعون بملكة التهديف والتصويب على المرمى برأس ذهبية .

ومنذ انضمام محمود علاء إلى نادي الزمالك، أعاد أسطورة المدافع الهداف إلى القلعة البيضاء، بعدما نجح المدافع المخضرم في إحراز 31 هدفاً بالقميص الأبيض خلال 105 مشاركات مع الزمالك، وصنع هدفين أيضاً.