شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعه يستعين بابنة رضوان البرنس للسخرية من فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر صالح جمعة لاعب الأهلى، من المدير الفني للنادى الأهلى رينيه فايلر بصورة على طريقة الكوميكس، مستعينا بمسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان وونشر صالح جمعة صورة كوميكس له مع فايلر ينزله من سيارة "القلعة الحمراء"، على طريقة أعمام الطفلة مريم ابنة رضوان البرنس والتي ألقوها من السيارة للشارع، ليشبه فايلر بأعمام مريم والذى يحاول طرده من الأهلى وإلقاءه في الشارع.

وذلك قبل أن يقوم صالح جمعة بحذف الصورة من على صفحته، فى أعقاب الهجوم المضاد عليه وعدم تعاطف الجماهير مع حالته مثلما كان يتصور.



صالح جمعة وفايلر