شكرا لقرائتكم خبر عن حارسا بيراميدز يُهنئان أحمد الشناوى بعيد ميلاده الـ 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المهدى سليمان وأحمد دعدور حارسا مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز على تهنئة زميلهما بالفريق أحمد الشناوى بعيد ميلاده الـ 29، حيث إنه من مواليد 14 مايو عام 1991 فى محافظة بورسعيد، وتربى الحارس بين ناشئى النادى المصرى، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009، ثم لفت أنظار نادى الزمالك.

وانتقل الشناوى إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014، ويلعب الشناوى حاليًا وسط صفوف فريق بيراميدز.

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وشارك الشناوى متابعيه عبر استورى الانستجرام الخاص به، تهنئة عدد من زملائه بعيد ميلاده، والتى جاء أبرزهم المهدى سليمان وأحمد دعدور.

ويقترب أحمد الشناوى من الرحيل عن ناديه وخوض تجربة جديدة سواء داخل مصر أو خارجها، لاسيما وأن هناك عدة أسباب ستدفع الحارس للرحيل عقب نهاية الموسم الجارى، وينتظر الحارس عرضًا من أحد الأندية السعودية من أجل الانضمام لصفوفه فى الموسم الكروى الجديد، خاصة بعدما تعاقد مسئولو ناديه مع شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وكشف مصدر مقرب من الشناوى أن الحارس تحدث مع عدد من وكلاء اللاعبين للبحث عن عرض مميز فى أحد أندية السعودية، لافتًا إلى أن أحمد الشناوى لا يرغب فى الانتقال لأندية محلية فى الفترة المقبلة، الأمر الذى جعله يبحث عن عرض خارجى للرحيل عن الفريق السماوى، خاصة أنه لا يشارك بانتظام هذا الموسم مع بيراميدز حتى من قبل انتقال إكرامى لبيراميدز، حيث يشارك زميله المهدى سليمان بشكل أساسى.

وحصل مسئولو بيراميدز على توقيع شريف إكرامى، الذى حصل على وعد باللعب أساسياً، خاصة أن ملف المشاركة كان واحدا من أهم أسباب اتخاذ إكرامى قرارًا بالرحيل عن الأهلي.