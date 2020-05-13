شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات مراقبي الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجناينى، مستحقات مراقبى مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل، وقالت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على الكره النسائية، إنه تم صرف مستحقات مراقبى مباريات الكرة النسائية، بعد تسويتها بالكامل حيث امتدت إلى عامين سابقين، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد.

وأضافت سحر عبد الحق أنه تم إبلاغ جميع مراقبى الكرة النسائية بالتوجه إلى الاتحاد بداية من الأسبوع المقبل لاستلام الشيكات المستحقة.

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وتقدم أكثر من 15 مدربا بالسيرة الذاتية لاتحاد الكرة لتولى مهمة تدريب منتخب الكرة النسائية خلفا لحسين عبد اللطيف، ويعكف اتحاد الكرة حاليا على دراسة جميع السير الذاتية لاختيار الجهاز الجديد .

وتقدم حسين عبد اللطيف باستقالته من منصب المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، وقدمها للمشرف على الكرة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، كشف حسين عبد اللطيف نجم الزمالك السابق أنه تقدم باعتذار عن الاستمرار فى مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة النسائية، بسبب عدم وضوح الرؤيا داخل الاتحاد والملف الخاص بالكرة النسائية وتأخر تشكيل المنتخب الأول.