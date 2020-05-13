شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسئلة ينتظر الزمالك إجاباتها من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولو الزمالك الرد على العديد من التساؤلات من قبل اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، بشأن العديد من الأمور المتعلقة بالموسم الجارى، فى ظل توقف مسابقة الدورى الممتاز، الممتد حتى نهاية الشهر الجارى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا، واستئناف المسابقة من عدمه، بالإضافة إلى العديد من القرارات الخاصة بالموسم الجديد، ومصير قوائم الأندية وتحديد عدد اللاعبين.

كما يسعى مسئولو قلعة ميت عقبة لمعرفة الموقف النهائى لاتحاد الكرة بشأن تحديد عدد اللاعبين الأجانب فى الدورى الممتاز بالموسم الجديد، بعد إعلان نيتهم بشأن تقليص عدد الأجانب فى المسابقة بداية من الموسم الجديد، ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى عدداً من الأسئلة التى يرغب مسئولو القلعة البيضاء فى الحصول على إجاباتها من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، لحسم مصير عدد من الملفات بفريقه، قبل بداية الموسم الجديد..

- ما هو موقف الموسم الحالى من الاستئناف عقب فترة التوقف الحالية؟

اتخذ اتحاد الكرة قرارًا بتعليق منافسات النشاط الرياضى فى مصر بداية من يوم 14 مارس الماضى، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، والذى تسبب فى استمرار تعليق منافسات النشاط الرياضى حتى نهاية الشهر الجارى، وفقًا للمستجدات الجديدة لانتشار الفيروس.

وقدم اتحاد الكرة الفترة الماضية سيناريوهات لعودة المسابقة، لذا ينتظر مسئولو الزمالك موقف اتحاد الكرة النهائى من مسابقة الدورى هذا الموسم حال تقرر استمرارها بعد هذا التوقف من عدمه.

- ما هو الموعد المُحدد لعودة الدورى المصرى؟

فى حال تقرر استئناف مسابقة الدورى الممتاز، يصبح هناك سؤال آخر لاتحاد الكرة، وهو ما الموعد المُحدد لعودة مباريات الدورى هذا الموسم، خاصة أن التعليق مستمر حتى نهاية شهر مايو الجارى، لذا يحتاج الزمالك للرد على هذا التساؤل لتحديد موعد عودة التدريبات للفريق، وتجهيز برنامج بدنى جديد لإعداد اللاعبين.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز هذا الموسم، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق الفوز خلالهم فى 9 مواجهات وتعادل فى 4 مباريات وهزم فى 3 لقاءات من بينهم هزيمة اعتبارية أمام الأهلى لاعتباره منسحبًا من القمة لعدم ذهابه للملعب، فيما تصدر الأهلى جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة.

Advertisements

- ما هو عدد اللاعبين فى قوائم الأندية بالموسم الجديد؟

أما عن باقى الأسئلة فينتظر الزمالك تحديد عدد اللاعبين فى قائمة الموسم الجديد، وهل سيتم استمرار العمل بقائمة الـ30 لاعبًا فى الموسم الجديد، أم سيتم تقليص هذا العدد.

- ما هو موقف الناشئين فى قوائم الأندية بالموسم الجديد؟

كما ينتظر الزمالك أيضًا تحديد موقف الناشئين فى القائمة، بعدما طلب الأهلى استمرار قائمة الـ30 مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 99 فى القائمة.

- ما هو موقف اللاعبين الأجانب بعد الإعلان عن نية اتحاد الكرة تقليص الأجانب فى الدورى المصرى؟

ومن الأسئلة التى يرغب الزمالك أيضًا فى الإجابة عليها هو تحديد موقف اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، وعددهم فى القائمة، فى ظل امتلاك الفريق سبعة لاعبين أجانب فى الوقت الحالى، وهم: فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، لاعبى الأبيض، بالإضافة إلى الثلاثى المعار معروف يوسف، المعار للمقاولون العرب، حميد أحداد، المعار للرجاء المغربى ورزاق سيسيه، المعار للاتحاد السكندرى.

كما ينتظر الزمالك الرد على موقف اللاعبين السوريين أو الفلسطينيين، وهل سيتم معاملتهم معاملة اللاعب المصرى من عدمه، فى الموسم الجديد.

- ما هو مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد؟

وتضمن أسئلة الزمالك لاتحاد الكرة فى هذا الشأن مصير دورى مواليد 99 فى الموسم الجديد، حيث لم يحسم اتحاد الكرة هذا الأمر حتى الآن، نظرًا لانشغالهم بأزمة اللائحة الجديدة والانتخابات، موضحين أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دورى مواليد 99 حتى الآن.

- فى حال إلغاء الدورى هذا الموسم.. هل سيتم منح درع الدورى للأهلى؟

فيما يأتى آخر الأسئلة فى حال إلغاء المسابقة هل سيتم منح درع الدورى للأهلى من عدمه، خاصة أنه لا يوجد فى اللائحة ما ينص على هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى هناك مباريات الدور الثانى التى لم تقم بشكل كامل وتعتبر كفيلة بقلب الموازين وتبديل المراكز فى ظل وجود فارق فى النقاط يمكن تعويضه حال استئناف الدورى، وهو ما أوضحه مسئولو اتحاد الكرة أن المواقف السابقة التى تم خلالها إلغاء الموسم الكروى، لم تشهد تتويج الفريق المتصدر بدرع الدورى بعد الإلغاء، وإنما تم اعتبار الموسم كأن لم يكن، وهو ما سيتم تنفيذه حال الغاء الدورى هذا الموسم.