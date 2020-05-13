شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: عبدالله السعيد مش مهارى وجمال حمزة أحرف من لعبت بجواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه علم بخبر وفاة والده من بعض المواقع الإخبارية والسوشيال ، مضيفا : كنت فى الجهاز الفني للزمالك وقتها وتلقيت اتصال من والدتى الدكتورة ماجي الحلواني بأن والدى مريض للغاية ، وكنت فى محاضرة فنية مع اللاعبين وبعدها توجهت إلى المنزل ولكن الطريق وقتها كان مزدحم للغاية ، وفوجئت بانتشار خبر وفاة والدي على المواقع الرياضية والسوشيال وفور وصولي للمنزل علمت بالأمر.

تابع حازم إمام فى تصريحات لبرنامج لعبة و حكاية ويقدمه سيف زاهر : " كنت أرتبط بعلاقة وطيدة مع والدي حماده إمام وكنت أذهب معه دائماً للملاعب وكان يمتلك حب وشعبية جارفة وكان يبادل الجماهير هذه المشاعر ، مؤكداً أن شعبية والده كانت أكبر منه بمراحل.

أضاف عضو الجبلاية السابق ، جمال حمزة " أحرف " من لعبت بجاوره فى الزمالك ، فهو لاعب كبير ومميز ويمتلك مهارة رائعة ، وحزنت كثيرا لرحيله إلى النادى الأهلى وكنت رافض ذلك ، مضيفاً أن هناك أكثر من لاعب مميز فى الكرة المصرية من الناحية المهارية مثل عبد الستار صبري و محمد زيدان و محمد أبو تريكة.

أكد حازم إمام : " الآن لا يوجد لاعب مهاري مثل السابق والوحيد القريب من ذلك هو عبدالله السعيد لاعب بيراميدز ولكنه لا يمتلك المهارة " مش حريف " مثل هؤلاء النجوم السابقين.