اتحاد الكرة الكونغولي يقرر إنهاء الموسم وتتويج مازبمبي بطلا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
قرر الاتحاد الكونغولى لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إنهاء بطولة الدورى المحلى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.
ووفقا لما جاء في الموقع الرسمي للدوري الكونغولي، أعلن اتحاد الكرة الوطني منح فريق مازيمبي لقب البطولة وفقا لتصدره ترتيب المنافسة قبل توقفها برصيد 53 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف فيتا كلوب.
كما قرر الاتحاد الكونغولي إلغاء الصعود والهبوط لنسخة دوري هذا الموسم، بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد صباح اليوم.
وتم إعلان مشاركة فريقا مازيمبي وفيتا كلوب في نسخة دوري أبطال أفريقيا المقبلة، بينما سيخوض ناديا موتيما بيمبي ومنياما منافسة الكونفدرالية.
وتوقف الدوري الكونغولي في 16 مارس الماضي، حيث كان متبقي 7 جولات فقط على نهايته.
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