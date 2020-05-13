أول تعليق من الأهلي عن أزمة قيد سعد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

نفي سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وجود أي أزمات تتعلق بعملية قيد سعد سمير مدافع الفريق، مؤكدًا أن ما يروجه البعض بشأن تخلي القلعة الحمراء عن اللاعب أمر عار تماماً من الصحة.

وكان مصدر مقرب من سعد سمير أكد في تصريحات لـ"يلا كورة"، أن اتحاد الكرة خاطب الأهلي بسبب خطأ إداري، جعل سعد سمير لاعبا حرًا، بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي: "سعد سمير من أبناء الأهلي المخلصين وأحد قادته الذين قدموا الكثير للنادي".

Advertisements

وأوضح مدير الكرة: "كل ما في الأمر أنه عند التعاقد مع محمود كهربا في انتقالات الشتاء الماضي في يناير، تم الاتفاق مع سعد سمير على رفع اسمه من القائمة بسبب خضوعه لجراحة وتر أكيليس، التي تحتاج إلى فترة زمنية تمتد إلى ثمانية أشهر على الأقل، حيث تم التواصل مع اللاعب والاتفاق معه على ذلك".

وتابع سيد عبد الحفيظ: "سعد سمير أبدى ترحيبًا شديدًا بالأمر، استجابة منه لحاجة النادي إلى الإقدام على هذه الخطوة لحين تعافيه من الإصابة، فهو محل تقدير واحترام من جانب إدارة الأهلي".

وأردف: "الأهلي ملتزم بصرف مستحقات سعد سمير كاملة، لحين تعافيه من الإصابة وقيده مجددًا خاصة وأن عقده مستمر مع النادي".

وأتم عبدالحفيظ تصريحاته: "الأهلي يقدر أبناءه جيداً ولا يتخلى عنهم، وهناك علاقة قوية تربط النادي بأبنائه اللاعبين".