سر_الرقم (20).. محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يكن رقمه في بداية مشواره فارتدى الرقم 33 و21 مع تصعيده للفريق الأول بالزمالك حتى ارتدى القميص الأسطوري بناديه رقم 14 حتى عاد من البرتغال.

محمد إبراهيم يروي لمصراوي سر القميص رقم 20 ضمن سلسلة حلقات #سر_الرقم التي تُنشر تباعًا بالتزامن مع أيام شهر رمضان.

الأرقام لم تُمثل في البداية أي أهمية لمحمد إبراهيم حتى ارتدى الرقم 14 الذي سبق ووضعه على ظهره رموز ناديه مثل حازم إمام، حسن شحاتة، جمال عبد الحميد وغيرهم؛ حيث يرى أنه كان عليه العمل بصورة أكبر ليحافظ على قيمة القميص الذي يرتديه.

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ولكن الأمر تغير بعد موسم من ارتدائه؛ حيث خرج مُعاراً لفريق ماريتمو البرتغالي؛ حيث ارتدى القيمص 98 لكونه العام الذي وُلدت به خطيبته حينها ـ زوجته الحالية ـ .

ومع عودته لزمالك مرة أخرى في الموسم التالي كان القميص يرتديه أيمن حفني فاختار محمد إبراهيم الرقم 20، في إشارة منه إلى العشرين من مشجعي ناديه الذين توفوا في حادثة ملعب الدفاع الجوي.

وظلّ محمد إبراهيم بالرقم 20 حتى بعدما انتقل لصفوف نادي مصر للمقاصة، هذه كانت قصة الرقم 20 وانتظروا قصة الرقم 21 مع أحد لاعبي الدوري المصري غداً.