طلعت يوسف : جميع الملامح تشير إلى صعوبة استئناف الدوري

أعرب طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تمنيه، عودة النشاط الرياضي من جديد واستئناف مسابقة الدوري.

وأضاف في تصريحاته التليفزيونية اليوم الأربعاء، جميع الملامح على أرض الواقع تشير إلى صعوبة استئناف

المسابقة.وواصل قائلاً :"سلامة اللاعبين وافراد المنظومة أهم من عودة الدوري، لذلك يجب اتخاذ كافة الاجراءات التي تؤمن اللاعبين، قبل العودة للتدريبات".